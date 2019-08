Der Zoll bereitet sich auf einen EU-Austritt Großbritanniens vor. Um im Falle eines Brexits zusätzliche Warenanmeldungen bearbeiten zu können, haben am Donnerstag am Flughafen Leipzig/Halle 76 neue Zöllner ihre Arbeit aufgenommen. Die Nachwuchsmitarbeiter hatten zuvor ihre Ausbildung beendet. Sie verstärken die aktuell 150 Zöllner am Flughafen.