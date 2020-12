In der Königshauspassage am Markt hofft Sigrun Böhme, Inhaberin des Gewürzschlösschens, noch auf etwas Kundschaft am Sonnabend. "Man kommt schon an seine Grenzen im Moment", sagt sie. Einige Kundinnen und Kunden seien äußerst schlechter Stimmung. Manche haben Existenzängste und viele wenig Verständnis für die Maßnahmen.