Auch bei Sammlern beliebt: die jährlich wechselnden Weihnachtsmarkttassen in Leipzig. Bildrechte: Stadt Leipzig

Außerdem setzt Leipzig schon seit vielen Jahren bei Getränken auf Pfandsysteme und Mehrweggeschirr. Die beliebten Weihnachtsmarkttassen, die in jedem Jahr neu gestaltet werden, tragen also auch zur Nachhaltigkeit bei, erklärt Eber: "Ich schätze mal, jede Tasse wird hier mindestens zwischen zehn und zwölf Mal umgeschlagen, wenn nicht sogar 20 Mal – in der Woche."



Wegwerfbecher seien überhaupt nicht mehr vorstellbar. Auch Verpackungen sollen weiter reduziert werden. Trotzdem sind beim Weihnachtsmarkt 2018 laut Stadtreinigung 50 Tonnen Abfall angefallen. Für Marktamtsleiter Ebert ist das aber ein erster Erfolg, denn das sei weniger als in den Jahren zuvor. Hier will das Amt aber dranbleiben, "weil der Aspekt nachweislich so wichtig geworden ist."