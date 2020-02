Leipzig hat gewählt: Zumindest die Farbvariation für die diesjährige Weihnachtsmarkt-Tasse steht schon fest. Wie das Marktamt MDR SACHSEN mitteilte, werden die Heißgetränke in diesem Jahr in Tassen mit der Außenfarbe "apricot" und der Innenfarbe "pastellblau" ausgeschenkt. Für diese Farbe hätten 31 Prozent der Menschen gestimmt, ganz knapp dahinter mit etwa 29 Prozent lag die Farbe "Mattschwarz/Rot".





Insgesamt haben rund 16.300 Menschen über die zur Wahl stehenden Farben abgestimmt. Da seien fast doppelt so viele, wie bei der Abstimmung vor einem Jahr, so das Amt. Den Angaben zufolge werden für den kommenden Weihnachtsmarkt in Leipzig 70.000 Tassen mit der Gewinnerfarbe hergestellt. Das seien noch mal 5.000 Tassen mehr, als im vergangenen Jahr. Über die Farbe konnte insgesamt vier Tage im Internet abgestimmt werden.



Im vergangenen Jahr machte die Farbe "Petrol/Creme" das Rennen. Mehr als 50 Prozent der Umfrage-Teilnehmer hatten sich für diese Farbe ausgesprochen. Der Weihnachtsmarkt 2020 öffnet am 24. November und geht bis einschließlich 22./23. Dezember.