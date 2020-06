03.06.2020 | 18:00 Uhr Weltfahrradtag in Leipzig - Radler erobern die Straßen

In Leipzig sind am Mittwoch anlässlich des Weltfahrradtages sogenannte Pop-Up-Radwege aus dem Boden geschossen. Sie sollten auf Straßen mit viel Autoverkehr den Radfahrern Platz machen, wie beispielsweise in der Jahnallee, wo auch imme rwieder schwere Unfälle passieren, in die Radfahrer verwickelt sind.