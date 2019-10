Diebe haben in Sachsen im vergangenen Jahr deutlich weniger Autos gestohlen als 2017, nur in Leipzig ist die Zahl der gestohlenen Fahrzeuge gestiegen. Das geht aus dem diesjährigen KfZ-Diebstahlreport des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft ( GDV ) hervor. Der Verband zählte in Sachsen demnach 991 geklaute Autos, das entspricht einem Rückgang um mehr als 20 Prozent gegenüber 2017.