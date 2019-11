Gänsemarkt in Wermsdorf eröffnet

Eine Gans soll an Weihnachten auf den Tisch kommen. Aber nicht irgendeine Gans - Bettina Rast will eine aus Wermsdorf. Dafür ist die Leipzigerin an ihrem freien Tag rund 50 Kilometer gefahren. "Wir wissen, dass wir jedes Jahr hierher kommen und unser Zeug hier kaufen für Weihnachten", so Rast.