Nicht nur Unterrichtsstoff vermitteln ist Aufgabe eines Lehrers. Oftmals ist er oder sie auch Vertrauensperson. Muss Konflikte moderieren, Lösungen zusammen mit Schülern finden. Doch Lehrkräfte stehen heutzutage unter immensem Druck. Gerne wird ihnen vorgeworfen, den Schülern ihre eigene Meinung überzustülpen oder sie werden im Internet auf Online-Prangern fachlich und politisch angegriffen. Wie damit umzugehen ist, dass war am Mittwoch Thema einer Konferenz in Leipzig. Unter dem Motto "#nichtneutral - Schule unter Druck. Wertebildung am Pranger?" hatte die Heinrich-Böll-Stiftung zusammen mit dem Verein Courage - Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit Sachsen e.V. eingeladen.



In verschiedenen Workshops diskutierten die Pädagogen unter anderem über den Umgang mit Online-Portalen, auf denen sie bewertet, kritisiert, teils auch persönlich angegriffen werden. Außerdem ging es darum, wie wichtig politische Bildung ist. Und wie man mit Extremismus umgehen sollte. Ursprünglich war die Tagung in der Villa Ida in Leipzig-Gohlis für 100 Teilnehmer konzipiert. 130 Lehrkräfte und Schulsozialpsychologen waren es letztlich, die kamen. Ein Zeichen, dass hier wohl großer Bedarf besteht.