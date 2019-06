Unter dem Motto "Wir. Machen. Klima." wurde am Sonnabend in Leipzig über den Klimaschutz diskutiert. Über 500 Schüler aus ganz Sachsen waren der Einladung der sächsischen Staatskanzlei und dem Landesschülerrat gefolgt, um über eine klimafreundliche Zukunft im Freistaat zu diskutieren. Bereits um neun Uhr am Vormittag kamen die ersten Schüler auf das Gelände der Sportfakultät der Universität Leipzig. Erster Pluspunkt in Sachen Klimafreundlichkeit - die Schülerinnen und Schüler konnten kostenfrei mit Bus und Bahn anreisen.

Das Vorurteil, junge Menschen können nicht ohne To-go-Becher leben, wurde auch nicht erfüllt. Einen einzigen dieser Pappbecher wurde in den Händen eines Teilnehmers gesichtet. Die Landesregierung, die diese Konferenz organisierte, legte nämlich viel Wert auf eine nachhaltige Verpflegung. So gab es Obst und Gemüse aus der Region. Wraps waren nicht in Plastik eingepackt, sondern in Papiertüten und Getränke gab es in Glasflaschen oder in wiederverwendbaren Alu-Flaschen. Auch der Kaffee wurde nicht im Pappbecher sondern in der Porzellantasse ausgeschenkt. Ebenfalls bemerkenswert: Keine unnötigen Gimmecks wie Kugelschreiber, Schreibblöcke oder Pins lagen aus, dafür hunderte kleine Samentütchen, darin enthalten die Blühmischung namens "Sachsen". Vielleicht ein Versuch, das Klima im Freistaat dadurch ein Stückchen besser zu machen.