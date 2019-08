Abrissarbeiten seien ja gut und schön, aber nicht so, wie am Astoria, erklärt Klaus Füßer, Anwalt für den Betreiber des Nachbarhotels Best Western, früher "Hotel zum Löwen" genannt.

Wir hatten den Eindruck, dass es sich gewissermaßen um das handelt, was wir als 'bulgarische Baustelle' bezeichnen würden. Klaus Füßer Anwalt

Alles, was man in Deutschland an Sicherheitsmaßnahmen kenne, gegen Staubentwicklung, gegen herabfallende Steine, gegen Lärm, das scheine dort nicht bekannt zu sein, erklärt der Anwalt. Daher hätten die Betreiber des Hotels gesagt: "Jetzt reicht es aber." Das Hotel wurde auf einem sumpfigen Untergrund errichtet. Noch heute wird das Grundwasser schnell sichtbar. Bildrechte: MDR/Christopher Gaube

Bei einer Ortsbegehung stimmte das Bauordnungsamt Leipzig den Vorwürfen zu und verhängte einen sofortigen Baustopp. Schriftlich teilte das Amt MDR SACHSEN mit: "Vermieden werden soll, dass durch die Baustelle Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung entstehen. Der Bauherr muss nun gemäß der bauaufsichtlichen Anordnung nachweisen, wie die Baustelle sicher betrieben werden kann." Doch das, was die Astoria-Bauherren inzwischen an Maßnahmen angekündigt haben, entspreche noch immer nicht der reinen Baulehre, meint Anwalt Füßer.

Es geht nicht nur um Lärm und Staub