Im Zwenkauer Ortsteil Tellschütz ist am Sonnabend die wieder aufgebaute evangelische Kirche eingeweiht worden. Sie war im Jahr 2015 bei einem Feuer komplett zerstört worden. Nicht nur die Gläubigen des Dorfes südlich von Leipzig erinnern sich mit Schrecken an die Brandnacht im Januar 2015. In der gesamten Region nahmen die Menschen Anteil. Ausgelöst durch einen technischen Defekt hatte das Feuer das gesamte Gotteshaus zerstört. Zwei der drei Glocken waren geschmolzen, die übrige ist nicht mehr funktionstüchtig. Diese stammt aus dem 15. Jahrhundert und soll künftig einen Ehrenplatz in der Kirche bekommen.