An der Leipziger Thomaskirche sind wieder mehrere Fenster mutwillig zerstört worden. Der mutmaßliche Täter ist ein 55 Jahre alter Mann, der sich nach seinen Pflasterstein-Würfen am Freitag und Sonnabend gestellt hat. Wie die Polizei Leipzig mitteilte, hatte der Mann zunächst eine Ornament- und eine Weißglasscheibe an der Kirche selbst eingeworfen. Am Sonnabendmorgen zerstörte er dann vier weitere Fensterscheiben des Verwaltungsgebäudes der Kirche. Wie hoch der Sachschaden diesmal ausfiel, war am Sonntag noch unklar.

Bildrechte: MDR/Stephan Flad

Nach Angaben der Polizei handelt es sich um denselben Täter, der bereits in der Silvesternacht an der Kirche und am Thomashaus etwa 25 teils Scheiben mit Pflastersteinen eingeworfen hatte. An der Kirche gingen vor vier Monaten auch vier wertvolle Buntglasfenster aus dem 19. Jahrhundert zu Bruch, am Thomashaus ein Jugendstilfenster aus dem frühen 20. Jahrhundert. Die Kirchgemeinde hatte danach eine Spendenaktion gestartet, an der sich auch zwei Autokonzerne beteiligten. Die Schadensbeseitigung wurde mit etwa 18.000 Euro veranschlagt. Bis Ostern waren die reparierten Fenster wieder eingesetzt worden.