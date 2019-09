Die Wildschweinplage in Markkleeberg hat sich vorerst gelegt. Wie Oberbürgermeister Karsten Schütze mitteilte, gab es in den letzten 14 Tagen mehrere erfolgreiche Abschüsse. Er hoffe, dass sich die Tiere wieder dauerhaft in den Wald zurückziehen. Weil es dort wegen des Regens etwas feuchter sei, fänden die Wildschweine dort auch wieder mehr Nahrung. Seit einer Woche habe es keine Meldungen mehr über gesichtete Wildschweine oder durch die Tiere verursachte Schäden gegeben.