Nach Angaben der Stadt sind die Wildschweine seit einigen Wochen vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden im Stadtgebiet von Markkleeberg unterwegs. Hinweise von Bürgern haben die Stadtverwaltung vor allem aus den Wohngebieten Abendsonne und Eulenberg sowie den Ortsteilen Zöbigker und Großstädteln erreicht. Die Allesfresser seien auf der Suche nach Futter und einem Unterschlupf. Begünstigt werde das Verhalten der Tiere laut Fachleuten durch die anhaltende Trockenheit. Im Wald fänden die Wildschweine kaum noch was zu essen, informierte die Stadt. Wer einem Tier begegnet, sollte Ruhe bewahren und sich langsam in die entgegengesetzte Richtung entfernen.