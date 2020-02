16.02.2020 | 09:00 Uhr Schöner klettern – im Kletterturm Leipzig

Hauptinhalt

Der MDR SACHSEN-Winteferientipp für Sonntag: Hoch hinaus geht es in den Kletterparks und -hallen in ganz Sachsen. In Leipzig gibt es eine der größten Kletteranlagen, die für Leipziger Schüler das sogenannte Ferienpassklettern außerhalb der regulären Öffnungszeiten anbietet. MDR SACHSEN wünscht viel Spaß und schöne Ferien!