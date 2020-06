Im Meerwasser des Pazifik schwimmt vor allem Polyethylen, das etwa in Plastikverpackungen, -flaschen und -fässern vorkommt. Das ist eine Erkenntnis, die das Leipziger Umweltinstitut aus den Proben entnehmen konnte. Seit zehn Monaten analysieren die Wissenschaftler Wasserproben, die das Forschungsschiff "Sonne" gesammelt hat. Vieles sei noch unklar, sagt Dr. Annika Jahnke, Umweltforscherin am Institut. Welchen Einfluss die Mikroplastikteile, an denen sich Bakterien und Algen anheften, auf die Meere haben, müsse weiter untersucht werden.