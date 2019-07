Im Leipziger Wissenschaftspark zwischen Permoser- und Torgauerstraße wird am Dienstag der Grundstein für einen Erweiterungsbau des Umweltforschungszentrums gelegt. In dem Gebäude sollen Büro- und Laborräume für 170 Mitarbeiter entstehen. Diese forschen vor allem zu Chemikalien in der Umwelt oder suchen nach Wegen, um Wasserstoff als Energieträger der Zukunft mithilfe von Bakterien zu erzeugen.