Am Wochenende sind in Leipzig zwei mutmaßliche Diebe gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte am Freitagabend einen 21-Jährigen am Hauptbahnhof kontrolliert. Er habe ein hochwertiges Fahrrad bei sich gehabt, das sehr wahrscheinlich frisch gestohlen worden war. Er bekam eine Strafanzeige wegen Unterschlagung und durfte die Dienststelle verlassen, wurde aber kurze Zeit später in Gewahrsam genommen. Er soll in einem Schuhgeschäft mehrere Gegenstände gestohlen haben. Der Mann muss sich nun auch wegen Diebstahls verantworten. Die Bereitschaftsrichterin ordnete im Rahmen eines Beschleunigten Strafverfahrens Haft zur Sicherung der Hauptverhandlung an.