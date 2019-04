Bauboom in Leipzig nur für Gutverdiener?

Anfang April gingen deutschlandweit Hunderttausende Menschen auf die Straße, um gegen steigende Mieten, hohe Betriebskostenabrechnungen und die Willkür von großen Immobilienunternehmen zu protestieren. Besonders groß waren die Proteste in Berlin. Dort wurden vor allem Unternehmen wie "Deutsche Wohnen" und "Vonovia" als unsozial kritisiert.

Mietsteigerungen um mehr als 20 Prozent zwischen 2012 und 2016

Nun könnte man sagen: Leipzig ist nicht Berlin. Dort kostet der Quadratmeter durchschnittlich neun Euro. In Leipzig sind es sechs Euro. Laut Mieten-Skyline der "Berliner Morgenpost" sind die Mieten in Leipzig zwischen 2012 und 2016 jedoch um 21 Prozent gestiegen. Die höchste Steigerung lag im Zentrum bei fast 50 Prozent. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass sich die Lage auch in der Messestadt anspannt.

Auch Gewerbe und kulturelle Einrichtungen betroffen

Dabei sind nicht nur Privatpersonen Betroffene von Mieterhöhungen, so Maria Kantak von der parteiunabhängigen Inititiative "Leipzig für alle: Aktionsbündnis Wohnen", die sich vor einem Jahr als Reaktion auf Verdrängungsängste, Wohnungslosigkeit und steigende Mieten gegründet hat. "Betroffene sind immer mehr auch Gewerbeinhaber und kulturelle Einrichtungen", so Kantak. Ein wirksames Mittel könnte die Mietpreisbremse sein. So steht es auch in den wohnungspolitischen Forderungen der Initiative. Die Stadt Leipzig sagt auf Anfrage von MDR SACHSEN jedoch, es sei Aufgabe des Bundes, hier entsprechend wirksame gesetzliche Grundlagen zu schaffen.

Wir fordern, dass soziale Wohnraumförderung und Gemeinwohlorientierung im Mittelpunkt stehen. Es soll die Immobilienfirma Vorrang in der Vergabe haben, die sich verpflichtet, auch Sozialraumwohnungen zu bauen und bereit ist, Räume im Erdgeschoss für Senioren, Jugend und interkulturelle Begegnung zur Verfügung zu stellen. Maria Kantak Leipzig für alle: Aktionsbündnis Wohnen

Stadt Leipzig baut Sozialwohnungen - gemäß Förderprogramm

Aus dem Baudezernat heißt es, dass die Stadt Leipzig das Förderprogramm zur sozialen Wohnraumförderung des Freistaats Sachsen umsetzt. Darüber hinaus bereitet die Stadt Leipzig aktuell eine kommunale Wohnungsbauförderung vor, um den steigenden Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken. Dabei stehen vor allem Menschen mit Behinderung und Großfamilien mit geringem Einkommen als Bedarfsgruppen im Fokus. Leider seien die zur Verfügung stehenden Fördermittel begrenzt, so die Stadt.

Bislang wurden Verträge über den Bau oder die Sanierung von 261 Wohnungen geschlossen, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind. Die ersten Wohnungen wurden inzwischen fertiggestellt. Momentan stehen weitere Fördermittel zur Schaffung von rund 550 Wohnungen zur Verfügung. Darüber hinaus wurden Fördermittel für weitere rund 550 Wohnungen bei der Sächsischen Aufbaubank beantragt, die aber noch nicht bewilligt worden sind. Dorothee Dubrau Baubürgermeisterin der Stadt Leipzig

Leipzig fehlen tausende Sozialwohnungen Wie groß die Lücke zwischen Bedarf und Bestand an Sozialwohnungen in Leipzig ist, zeigen aktuelle Zahlen der Landesregierung. Im März antwortete das Innenministerium auf eine kleine Anfrage der Grünen. Ergebnis: In Leipzig gebe es aktuell 305 Sozialwohnungen, benötigt würden allerdings 4.437. Im Leipziger Umland stünden 264 weitere Sozialwohnungen zur Verfügung. Die sächsischen Grünen wunderten sich über die neuerlichen Zahlen und bemerkten, dass der Leipziger Bedarf an Sozialwohnungen im vergangenen Jahr noch mit 10.400 angegeben wurde. Innerhalb eines Jahres hätte er sich nach Angaben der Landesregierung mehr als halbiert. Zum Vergleich: Die Landeshauptstadt Dresden besitze rund 10.000 Sozialwohnungen und decke damit ihren Bedarf.

12.000 neue Wohnungen und Flächen für Eigenheime

Bildrechte: colourbox Insgesamt plant die Stadt Leipzig den Bau von mindestens 12.000 neuen Wohnungen. Räumliche Schwerpunkte sind östlich und südlich des Zentrums, auf dem ehemaligen Kasernengelände in Möckern, am Lindenauer Hafen und vereinzelte äußere städtische Lagen. Im Stadtviertel "Bayerischer Bahnhof" soll etwa die Vonovia 1.400 Wohnungen errichten. In Leipzig-Knauthain wird am Montag die Baufläche für knapp 90 Eigenheime eingeweiht.

Weitere Großprojekte in Planung sind der "Eutritzscher Freiladebahnhof" und die "Parkstadt Dösen". In Eutritzsch und Probstheida hat die Stadt Leipzig außerdem vor einigen Monaten Grundstücke für sozialen Wohnungsbau nach Erbbaurecht ausgeschrieben.

Keine Wohnungsnot - Umzug ins Umland möglich

Bildrechte: dpa Mitte April debattierte der Sächsische Landtag über Mieten und Wohnen. Politiker von CDU und AfD verwiesen dabei darauf, dass es freie Wohnungen gebe und genügend Wohnraum im Umland von Leipzig zur Verfügung stehe.



Maria Kantak von der Initiative "Leipzig für alle: Aktionsbündnis Wohnen" hält von dieser Denkweise nichts: "Die freien Wohnungen müssen sich Niedrigverdiener aber auch leisten können. Und jeder Mensch soll selbst entscheiden können, ob er oder sie aufs Land ziehen oder in die Stadt. Schließlich möchte auch niemand abgehängt sein."