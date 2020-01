Im sechsten Stock eines Mehrfamilienhauses in Leipzig-Paunsdorf hat es am Montagabend gebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache ging ein Sofa in Flammen auf. Feuerwehrleute fanden in der verqualmten Wohnung einen Mann. Der Verletzte wurde von den Brandbekämpfern geborgen, das Treppenhaus hinuntergetragen und unten dem Rettungsdienst übergeben. Der 47 Jahre alte Wohnungsinhaber wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.