In einem Mehrfamilienhaus im Leipziger Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr mussten 28 Menschen außer Gefahr gebracht werden, einige mit Drehleitern. 13 Personen habe man mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser gebracht.