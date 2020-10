Die Ausstellung "Very British – Ein deutscher Blick" ist ab Mittwoch im Zeitgeschichtlichen Forum in Leipzig zu sehen. Sie lockte zuvor im Haus der Geschichte in Bonn bereits knapp 200.000 Besucherinnen und Besucher an und widmet sich dem deutsch-britischen Verhältnis und der Rolle Großbritanniens in Europa nach 1945 aus deutscher Perspektive.