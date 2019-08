An der Zentralhaltestelle am Hauptbahnhof in Leipzig kann das Ein- und Aussteigen schon mal eng werden. Zehn Linien der Leipziger Verkehrsbetriebe sind auf vier Gleisen unterwegs. Fast im Sekundentakt geben sie Fahrgäste frei oder nehmen neue auf. Vor 13 Jahren wurde die Zentralhaltestelle neu gebaut. "Gerade Nachmittags ist das dann schon sehr extem", beklagt ein Fahrgast. "Wenn das so voll ist, da hat man da schon Mühe überhaupt in die Bahn reinzukommen."