Nach einem Überfall auf einen 35-Jährigen in Leipzig-Connewitz sucht die Polizei Hinweise und mögliche Zeugen. Mehrere Vermummte sollen den Handwerker am Donnerstag gegen 13 Uhr in der Nähe der Fockestraße 139 geschlagen und getreten haben. Den Angaben zufolge erlitt er dabei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.