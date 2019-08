Nach zwölf Jahren Leerstand ist in das ehemalige Bundeswehrkrankenhaus in Leipzig-Wiederitzsch wieder Leben eingezogen. Mit 80 Mitarbeitern ist dort das dritte große Ausbildungszentrum des Zolls für den Mittleren Dienst in Deutschland entstanden. Es ist das erste komplett barrierefreie, auch dank seiner Vorgeschichte als Krankenhaus. 360 Zollsekretärsanwärter haben dort ihre 2-jährige Ausbildung aufgenommen.