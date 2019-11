Das ehemalige Bundeswehrkrankenhaus in Leipzig-Wiederitzsch ist ab Dienstag offiziell Ausbildungszentrum der Zollbehörde. Mit einem Festakt wird das Gebäude am Nachmittag eröffnet.

Vor zwölf Jahren zog die Bundeswehr aus, jetzt ist der Zoll eingezogen. Bildrechte: Generalzolldirektion

Bereits seit August werden in dem Haus Zollsekretärsanwärter ausgebildet. 360 von bundesweit rund 1.250 Nachwuchskräften für den mittleren Dienst in der Zollverwaltung erhalten ihre Ausbildung damit in Leipzig. Auf dem Stundenplan stehen unter anderem Informationstechnik, Vollzugsrecht, Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht. Insgesamt zwölf Monate der zweijährigen Ausbildung verbringen die angehenden Zollbeamten in Leipzig – jeweils sechs Monate zu Beginn und zum Ende der Ausbildung. Der Standort ist das drittgrößte Ausbildungszentrum dieser Art in Deutschland. Der Komplex bietet nicht nur Schulungsräume, sondern auch die nötigen Übernachtungsmöglichkeiten in rund 250 Einzel- und Doppelzimmern mit über 350 Betten.