Der Zoll am Flughafen Leipzig hat in dieser Woche einen großen Fall von Markenpiraterie aufgedeckt. In zwei Sendungen aus Hongkong fanden die Beamten insgesamt 400 gefälschte Luxusuhren eines namhaften Herstellers. Wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte, lag der Warenwert eines Imitats bei rund einem Euro. Im Original hätte jede Uhr etwa 15.000 Euro gekostet. Der Wert der beiden Sendungen hätte damit ohne eine Fälschung bei sechs Millionen Euro gelegen.