Zollbeamte haben am Flughafen Leipzig/Halle 20 Kilogramm Elfenbein sichergestellt. Nach Angaben des Hauptzollamts in Dresden hatten die Beamten eine Luftfrachtsendung aus dem Kongo kontrolliert. In den Frachtpapieren seien Gebetsketten mit einem Warenwert von 3.200 US-Dollar angegeben worden. Beim Öffnen des Paketes hätten die Beamten tatsächlich 210 Gebetsketten gefunden. Beim genaueren Betrachten der Ketten sei die für Elfenbein typische Maserung erkennbar gewesen. Die Sendung wurde daraufhin beschlagnahmt, da erforderliche Dokumente fehlten.