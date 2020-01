Im Zoo Leipzig ist erneut ein Elefantenbaby geboren worden. Elefantenkuh Rani hat in der Nacht zum Sonnabend einen kleinen Bullen zur Welt gebracht. Wie der Zoo am Sonntag mitteilte, setzen am späten Freitagabend die Wehen ein. Eine Stunde nach Mitternacht war das Jungtier schon da. "Für eine Erstgeburt verlief die Geburt unkompliziert und zügig", so die Einschätzung von Zootierarzt Andreas Bernhard. Der "Kleine" bringt stolze 140 Kilogramm auf die Waage und macht nach Zoo-Angaben einen gesunden Eindruck.