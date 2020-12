Nach dem Tod von Giraffenbulle Max zu Jahresbeginn hat die Herde im Leipziger Zoo einen Nachfolger erhalten. Der zweijährige Matyas sei diese Woche wohlbehalten aus Prag angekommen, teilte der Zoo am Freitag mit. Er soll künftig in der Herde für Nachwuchs sorgen. Doch Matyas ist nicht der einzige Zuwachs in der Kiwara-Savanne. Ebenfalls diese Woche sei die gleichaltrige Giraffenkuh Rania aus Rapperswil eingetroffen.