Der Zoo Leipzig hat aufgrund der hohen Besucherzahlen in der ersten Ferienwoche ein Onlineticket mit garantierter Besuchszeit eingeführt. Ab sofort gibt es ein begrenztes Kontingent an datierten Tagestickets, die den Zutritt am gewählten Besuchstag zu jeder Zeit garantieren, teilte der Zoo am Donnerstag mit. Grund für die Begrenzungen der Besucherzahlen sind die Abstands- und Hygieneregeln im Zuge der Corona-Pandemie.