Viele LED-Lämpchen bildeten den Leipziger Löwen nach beim Tropenleuchten in der vorigen Wintersaison im Zoo Leipzig. (Archivbild). Bildrechte: dpa

Ab der Sommersaison 2020 steigen die Eintrittspreise für den Zoo Leipzig um einen bis drei Euro pro Ticket an. Das hat der Aufsichtsrat am Dienstag beschlossen. Die neuen Preise gelten ab 21. März 2020. "Nach drei Jahren mit stabilen Preisen sind die Anpassungen nötig, um die allgemeinen Preissteigerungen in allen Kostenbereichen zu finanzieren“, sagte Zoodirektor Jörg Junhold dazu.