Der Zoo Leipzig trauert um Koala Moose. Das teilte der Zoo am Dienstag mit. Demnach starb das Männchen am Wochenende nach einwöchiger Behandlung an Leukämie. Bei der letzten Routine-Untersuchung im Herbst seien die Blutwerte noch gut gewesen, erklärte Zootierarzt Andreas Bernhard. Aufgefallen ist die Krankheit erst, als Moose immer schlechter fraß. Daraufhin wurde Mooses Blut erneut untersucht und der Befund Leukämie zutage gefördert.