Koala-Weibchen Mandie klettert im Koala-Haus. In ihrem Beutel trägt sie seit vier Monaten ein kleines Geheimnis. Ihr Jungtier wird erst in einigen Wochen aus dem Beutel schauen. Bildrechte: Zoo Leipzig

Mandie auf der Waage Bildrechte: Zoo Leipzig

Um die Juntieraufzucht nicht zu gefährden, haben die Zoo-Mitarbeiter bisher noch keinen genaueren Blick auf das Jungtier geworfen, erklärt Zoodirektor Jörg Junhold: "Wir sind uns aber sicher, dass es optimal und vollumfänglich von der Mutter versorgt wird. Wir werden Mandie in den nächsten Wochen so viel Ruhe wie notwendig gewähren und bitten um Verständnis, wenn sie nicht immer zu sehen sein wird."



Vater des Jungtieres ist den Angaben zufolge der sechs Jahre alte Koala-Mann Oobi-Ooobi. Er war im Jahr 2016 als Erster in das neue Koala-Haus eingezogen.



Junhold betonte, wie wichtig der Zuchterfolg auch für die Erhaltung der gefährdeten Tierart sei. Ihr Bestand sei nicht zuletzt durch die Waldbrände in Australien stark in Mitleidenschaft gezogen worden.