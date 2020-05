Das Pongoland im Leipziger Zoo hat Zuwachs bekommen. Wie Zoodirektor Jörg Junhold mitteilte, hat Schimpansenweibchen Fraukje schon am 1. Mai ihr Junges zu Welt gebracht. Es sei mittlerweile Fraukjes viertes Jungtier. "Fraukje kümmert sich als erfahrene Mutter wie erwartet sehr gut um ihr Junges, das sie wirklich vorsichtig an ihrem Bauch trägt. Inzwischen hält es sich selbstständig an der Mutter fest und trinkt regelmäßig", erklärt Bereichsleiter Daniel Geissler.

Auch bei den Säbelantilopen hat sich am 1. Mai etwas getan: In der Kiwara-Savanne ist ein kleiner Bock geboren worden. Es ist das sechste Jungtier in drei Monaten. In der freien Natur gilt diese Antilopenart als ausgestorben.