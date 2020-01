(Archivbild) Löwin Kigali und ihre Jungtiere befinden sich noch abgeschirmt in der Mutterstube. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Auch Löwin Kigali wurde am 26. und 27. Dezember wieder Mutter. Die Pfleger hätten bis zu fünf Jungtiere gleichzeitig beobachtet. Die unerfahrene Mutter kümmere sich bislang gut um den Nachwuchs. Die Löwin und ihre Jungen sind bis auf weiteres in Ruhe in der Mutterstube und wurden laut Zoo noch nicht untersucht.



Pfleger und Besucher dürften gerade bei den Löwen sehr gespannt sein, wie sich Mutter und Nachwuchs entwickeln. Für Kigali ist es der zweite Wurf. Im Sommer 2019 hatte sie bereits zwei Jungtiere zu Welt gebracht, diese aber völlig überraschend aufgefressen.