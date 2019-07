Layla und Laila aus dem Zoo Leipzig sind im Baby-Glück: Sowohl bei den Grevy-Zebras wie auch bei den Schabrackentapiren gab es in den vergangenen Tagen Nachwuchs. Das teilte der Zoo am Dienstag mit. Zoodirektor Jörg Junhold sprach angesichts des Gefährdungsstatus beider Tierarten von einem Glücksfall. Die Zuchterfolge seien ein Grund zur Freude. "Natürlich hoffen wir, auch weiterhin erfolgreich zu züchten und unseren Beitrag zum Erhalt der Tierarten auf diese Weise leisten zu können", so Junhold.

In der Nacht zum Montag ist in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland ein kleiner Tapirbulle zur Welt gekommen. Für Mutter Laila ist es bereits der vierte Nachwuchs mit ihrem langjährigen Partner Copasih. Der Vater hat nach Zoo-Angaben die komplikationslose Geburt vom Nachbarstall aus beobachten können. Mutter und Sohn werden die kommenden Tage noch im rückwärtigen Bereich der Anlage verbringen. Dort soll sich Laila erholen und die Bindung zu ihrem Sohn stärken. Ob der Nachwuchs in Leipzig bleiben kann, ist noch unklar. Die drei ersten Schabrackentapire aus dem Zoo haben Leipzig auf Empfehlung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms verlassen müssen. Der Zoo hat sich nach eigenen Angaben in Europa als erfolgreicher Züchter etabliert.