Die beiden Ende August geborenen Rotschulter-Rüsselhündchen zeigen sich nun erstmals den Besucherinnen und Besuchern im Zoo Leipzig. "Wir können mehr als zufrieden sein mit der Entwicklung der Jungtiere und uns über die erste gelungene Handaufzucht in einem deutschen Zoo freuen", sagte Kurator Ruben Holland. Weil die Mutter wenige Tage nach der Geburt an einem Magengeschwür starb, mussten die beiden männlichen Jungtiere zunächst in die Handaufzucht genommen werden, bis sie selbständig Futter aufnehmen konnten. Mittlerweile besteht ihre Hauptmahlzeit aus Insekten.

In den nächsten Wochen werden die Neuankömmlinge ausreichend Zeit bekommen, sich an ihr neues Zuhause und die klimatischen Bedingungen zu gewöhnen. Eigentlich stammen die Roten Sumpfspringaffen aus Südamerika. Bisher wurden die Tiere in einer Tropenhalle gehalten und müssen nun sukzessive an die Außenanlage gewöhnt werden. "Wir hoffen auf einen warmen Herbst, so dass die Tiere auch für unsere Besucher bald zu sehen sein werden“, sagte Jacken.