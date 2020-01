Brückner stellt die Sinnhaftigkeit von Arterhaltungsprogrammen in Zoos grundsätzlich infrage - vor allem vor dem Hintergrund von Schlagzeilen über verstorbene Jung- und Muttertiere. Junhold hingegen verteidigt die Zucht von Tieren in Zoos. Sicher sei, dass die Tiere im Zoo älter werden. Und Todesfälle von Tieren seien nicht immer auf die Zucht an sich zurückzuführen.