Auf dem Rücken von Mutter Bardana fühlt sich das Jungtier wohl. Etwa sechs bis neun Monate wird der Nachwuchs so getragen. Bildrechte: Zoo Leipzig

Die Großen Ameisenbären im Zoo Leipzig haben erstmals Nachwuchs bekommen. Wie der Zoo mitteilte, kam das Jungtier bereits am 19. Oktober zur Welt.

Wir haben uns sehr gefreut, als wir das Jungtier am Morgen entdeckt haben. Bardana hat die Geburt allein gemeistert und verteidigt ihr Jungtier gegen jegliche Störungen.

Sobald der Zögling vom Rücken der Mutter rutscht oder einen Laut von sich gibt, sei Bardana sofort zur Stelle, so der Zoo. Vorerst werden Mutter und Kind aber nicht zu sehen sein. Während sie die Ruhe in der Mutterstube genießen, ist Vater Gorrie alleine auf der Außenanlage zu sehen. Das Paar lebt seit der Eröffnung der Südamerika-Anlage im Mai 2018 zusammen in Leipzig.