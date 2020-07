In Machern im Landkreis Leipzig ist am Montag ein voll besetzter Regionalzug über Betonteile gefahren, die vermutlich von Jugendlichen im Gleisbett abgelegt worden waren. Nach Angaben der Polizei Leipzig wurden kurze Zeit später ein 18-Jähriger und zwei 13-Jährige in der Nähe der Gleise aufgegriffen. In ihren Rucksäcken habe die Polizei eine kleine Betonplatte und Steine gefuden. Es sei auch das Smartphone eines Jugendlichen als Beweismittel sichergestellt worden. Die Bundespolizei Leipzig hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.