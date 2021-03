Die Leipziger Kleinmesse auf dem Festplatz am Cottaweg ist ein fröhlicher Rummel. Mehrmals im Jahr stehen auf der Fläche in unmittelbarer Nähe des RB-Trainingszentrums Karussell, Achterbahn und Autoscooter, wenn nicht eine Pandemie das Freizeitvergnügen ausbremst. Doch ungeachtet dessen ist der bisherige Standort der Kleinmesse in Gefahr. Ab Sommer sollen hier Besucher der RB-Arena parken können. Wohin die Kleinmesse dann ziehen soll, wenn der Bundesligist RB Leipzig spielt, ist nicht klar. Um möglichst eine einvernehmliche Lösung für alle zu finden, hat es nun einen Runden Tisch mit Vertretern der Stadt Leipzig und dem Schaustellerverein gegeben.

Für Seiferth steht fest: Für eine Stadt mit 600.000 Einwohnern muss es weiterhin eine ordentliche Kleinmesse geben. Überlegungen, selbst auf die Neue Messe zu ziehen, wurden verworfen. Zu weit weg für die Menschen, einerseits. Zu starke Winde auf den ungeschützten Flächen, andererseits. Auch die Alte Messe in Leipzig sei nicht wirklich geeignet, so Seiferth. Die Straßen seien dort zu schmal für die Aufbauten. Zudem sei die Kleinmesse nicht leise, die Nähe zum Südfriedhof könnte da zu Konflikten führen.



Über die Parkflächen hinaus begehrt RB Leipzig den Festplatz am Cottaweg außerdem für eine Erweiterung seines Tainingszentrums. Damit würde Platz für die Frauen- und Mädchenmannschaften geschaffen, die jetzt über die Stadt verteilt trainieren müssten, so Wolter.