Am 26. Mai haben die Leipzigerinnen und Leipziger ein neues Stadtparlament gewählt. Das Ergebnis ist - wie auch das der Europawahl - eine Zäsur. Erstmals stellt Die Linke die stärkste Fraktion im Stadtrat, dicht gefolgt von den Grünen. Die CDU liegt nur noch auf Platz drei. Die SPD verliert viele Mandate. Aber auch die AfD ist mit sieben neuen Mandaten stärker im Stadtrat vertreten. Was bedeutet das neue Kräfteverhältnis für das zukünftige Politikgeschehen in der Messestadt?