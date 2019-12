Nach der Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Lage im Leipziger Norden am Mittwochmorgen wieder normalisiert. Der Sperrkreis von einem Kilometer um dem Blindgänger wurde aufgehoben. Die Anwohner konnten nach Angaben der Polizei zurück in ihre Wohnungen. Auch die vorübergehend gesperrte Bundesstraße 2 sowie eine Bahnstrecke wurden wieder freigegeben. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war am Dienstagmorgen bei Bauarbeiten entdeckt worden.