Es ist das schottische Jubiläum im Muldental, die 20. Internationalen Talisker Highland-Games. Bis Sonntag ist Trebsen fest in der Hand von Clans, inklusive Kilt, Dudelsack und dem Nationalgericht Haggis. Seit 2000 gibt es das Treiben rund um Baumstammwerfen und Steinestoßen schon. Zuerst in Machern, seit neun Jahren rund um Park und Schloss Trebsen.

Mehrere schottische Clans sind dabei, zudem treten Pipe-Bands, Dudelsackspieler, aus mehreren Ländern Europas unter den Augen schottischer Schiedsrichter im Wettstreit gegeneinander an. Mehr als 25 Amateurmannschaften werden am Sonnabend ihre Kräfte in typischen schottischen Disziplinen wie Baumstammwerfen, Gewichthochwerfen, Tauziehen oder Whiskyfassrollen messen. Ein weiterer Höhepunkt am Sonntag: Die Unterzeichnung einer Städtepartnerschaft zwischen Trebsen und dem schottischen Blackfort in der Nähe von Edingburgh.