Unterdessen teilte die Klinik in Zerbst in Sachsen-Anhalt mit, dass der Krankenhausbetrieb aufrecht erhalten werde. Ein Arzt aus Sachsen war dort am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mediziner war aus Südtirol zurückgekehrt und befindet sich derzeit zu Hause in Quarantäne. Er wird nach Behördenangaben als Infizierter in der sächsischen Statistik geführt.