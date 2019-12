Bei einem Verkehrsunfall sind in Leipzig zwei Männer schwer verletzt worden. Ein 40 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Fahrzeug am Freitag auf dem Täubchenweg in Richtung Zentrum unterwegs, als ein 65-jähriger Fußgänger vor ihm über die Fahrbahn lief, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte. Der Autofahrer erfasste den Fußgänger, der mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Auch der Autofahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.