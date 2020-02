In vier Tagen wird in Leipzig ein neues Stadtoberhaupt gewählt. Nachdem im ersten Wahlgang am 2. Februar 2020 keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen (absolute Mehrheit) erreicht hat, wird am Sonntag die oder der Kandidat neues Stadtoberhaupt, wer die meisten gültigen Stimmen auf sich vereinen kann. Im zweiten Anlauf stehen von den einst acht Kandiaten noch drei zur Wahl: Uta Gabelmann von der Piratenpartei, Amtsinhaber Burkhard Jung von der SPD und sein Herausforderer Sebastian Gemkow von der CDU.



Im Vergleich zum ersten Wahlgang Anfang Februar zeichnet sich inzwischen eine höhere Briefwahlbeteiligung ab als im ersten Durchgang. Laut Amt für Statistik und Wahlen wurden knapp 71.000 Wahlscheine ausgestellt - etwa 13.200 mehr als im ersten Durchgang. Fast 50.000 Wahlbriefe sind laut Amt bereits wieder eingegangen, knapp 10.000 mehr als Anfang Februar. Wer seine Stimme noch per Briefwahl abgeben will, sollte das noch am Donnerstag tun und den Umschlag auch am gleichen Tag in den Briefwahlstellen abgeben, erklärte die Behörde.