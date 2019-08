In Pödelwitz bei Leipzig demonstrieren von Sonnabend an Klimaaktivisten gegen den weiteren Abbau von Braunkohle. Mehrere Hundert Teilnehmer werden bis zum 11. August erwartet. Es ist bereits das zweite Mal, dass das Klimacamp Leipziger Land mit dem Titel "Alle Dörfer bleiben" veranstaltet wird. Es gibt über 100 Workshops, Podiumsdiskussionen und Seminaren. Ein Höhepunkt ist das Dorffest mit Umweltgottesdienst am Sonntag. Das rund 700 Jahre alte Dorf Pödelwitz liegt am Rande des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain und soll nach Plänen der Mibrag voraussichtlich 2026 abgebaggert werden.