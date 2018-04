Die Müllberge vor den Wertstoffhöfen in Leipzig werden seit Montagmorgen abtransportiert. Nach einem Warnstreik bei der Leipziger Stadtreinigung hatte sich der Müll an den Abgabestellen meterhoch gestapelt. Nach Informationen von MDR SACHSEN hat die Stadtreinigung ihre Arbeit wieder aufgenommen. Alle verfügbaren Kräfte seien im Einsatz, hieß es von der Stadtreinigung Leipzig. Sie bittet die Leipziger, erst ab Dienstag wieder Müll zu den Wertstoffhöfen zu bringen, weil sie am Montag voll mit den Aufräumarbeiten beschäftigt ist. In den kommenden Tagen sollen außerdem die stehengebliebenen Restabfall- und Biotonnen entleert werden.

Gerhard Plaul wohnt in der Nähe des Wertstoffhofs in der Lößniger Straße und hat das Geschehen am Sonnabend beobachtet. Er kann nur den Kopf schütteln: "Vor allem für die Leute, die gegenüber wohnen, ist es eine Zumutung." Auch andere Anwohner schimpfen über die Müllberge, die sich in ihrer Straße gesammelt haben. Es sei so viel gewesen, dass die Mitarbeiter des Wertstoffhofes am Montagmorgen ihr Tor gar nicht öffnen konnten, erzählt Plaul. "Es müsste jemand da sein mit einer Kamera oder so, damit die Autokennzeichen festgehalten werden." So ließen sich die Schuldigen ermitteln und könnten zur Kasse gebeten werden, meint Plaul. Vom Ordnungsamt habe er am Sonnabend niemanden gesehen.